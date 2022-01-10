Названы пять женских имен, которые мужчины считают самыми сексуальными

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Специалисты сообщили, что в некоторых женских именах есть особая энергетика — в них будто бы заложен код привлекательности, чувственности и притягательности. Они способны вызывать у человека определенные эмоции и даже возбуждать.

Так, имя Лилия ассоциируется с красотой и чудесным ароматом цветка. В мелодизме имени будто бы есть звон колокольчика. Стоит знать, что Лилия предпочитает терпеливых, серьезных и хорошо обеспеченных мужчин. В свою очередь она может притвориться даже слабой, отметили специалисты.

Имя Елизавета тоже привлекает мужчин. Девушки с этим именем уникальны в том, что способны быть невероятно разноплановыми и многообразными.

Жанна имеет очень сильный энергетический заряд. Активность и страстность обладательницы этого имени заметна уже в детстве — веселая, выносливая, с повадками лидера. Она легко управляет мужскими сердцами, а им это только нравится. Адреналин гарантирован тому счастливчику, кто находится рядом с этой дамой.

Анжелика пользуется своим женским очарованием и находчивостью. Она обладает шармом, который будоражит кровь мужчин. Анжелика никого не оставляет равнодушным, она умелая обольстительница и способна вдохновить избранника на самые невероятные поступки.

Роман Владимира Набокова наложил на имя Лолита особенный флер, но с литературной героиней реальная девушка с этим именем имеет не так много общего. Она является воплощением импульсивности, темперамента и оптимизма. Лолита привлекательна и чувственна. Секс для нее значит очень многое, и мужчины это чуют за версту, сообщает Пятый канал.

Названы пары несовместимых женских и мужских имен. Специалисты считают, что имя человека накладывает отпечаток на его характер и судьбу. По их мнению, зная особенности своего имени, можно избежать тех или иных ошибок на жизненном пути. Эксперты составили список несовместимости некоторых женских имен с мужскими.