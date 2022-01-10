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Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-западе Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Таллинская улица, 12 Карта всех событий

На северо-западе столицы в жилом доме загорелась квартира, один человек погиб, один находится в тяжелом состоянии. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в понедельник, 10 января.

Пожар произошел на улице Таллинская, 12.

— Горела квартира на 12 этаже. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, — уточнил источник «ВМ».

Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание.

9 января пожар произошел на стройке на северо-востоке Москвы. Строительные поддоны загорелись на открытой площадке.

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