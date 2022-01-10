Синоптики сообщили о снежной погоде в Москве 10 января

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В понедельник, 10 января, столичный регион останется под влиянием атмосферных фронтов. При облачной погоде временами пройдет снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус семь–пять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе по-прежнему наблюдается умеренно морозная погода. Существенных колебаний атмосферного давления не ожидается, оно будет чуть выше нормального. Близким к норме сохранится и содержание кислорода в воздухе.

Для большинства жителей региона такие условия являются комфортными и редко вызывают острые метеопатические реакции даже у лиц с повышенной метеочувствительностью. Индифферентная погода без резких колебаний метеопараметров, снежная и слабо морозная — это повод для отдыха на природе, занятий зимними видами спорта, скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой на свежем воздухе, что благоприятно влияет на психоэмоциональный статус, улучшает общее состояние, снижает гиподинамию и проявления кислородной недостаточности.

Синоптик предупредил москвичей о переменчивой погоде на неделе. Похолодание до минус 15-21 градуса ожидает жителей Москвы и Подмосковья в середине недели. Но уже в пятницу, 14 января, придет оттепель, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.