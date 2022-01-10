Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила, как нужно загадывать желания на старый Новый год

Фото: Instagram/@golunovaofficial

Старый Новый год позволяет загадать желание, если не удалось это сделать в обычный Новый год. Загаданное в ночь с 13 на 14 января желание обязательно исполнится, если сделать это правильно. Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова в своем блоге дала несколько советов.

По ее словам, желание обязательно надо проговаривать про себя под бой курантов. Если они не будут звучать по телевизору, стоит поставить их самостоятельно. Кроме того, нужно успеть до того, как прозвучит последний удар, считает Голунова.

Эксперт опубликовала видео в Instagram, в котором поделилась радостью из своей жизни, и пожелала подписчикам того же.

— Но самое главное, чтобы наши дети были здоровы. Вот это то, что нас всегда беспокоит и тяготит, потому что здоровый ребенок — счастливые родители. Два месяца прошло с тех пор, как у нас появился сын Андрюшка. Хочу пожелать своим и вашим детям, чтобы они развивались, достигали тех высот, о которых мы с вами только мечтаем, — рассказала 53-летняя экстрасенс.

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