Психолог рассказала, как перестать сравнивать себя с другими в интернете

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Психолог, доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева рассказала, почему не стоит сравнивать себя с другими людьми в социальных сетях.

Специалист напомнила, что фото в соцсетях — это лишь картинка, за которой может скрываться что угодно. В интернете люди формируют свой образ осознанно, рационально, пытаясь понравиться окружающим.

Психолог советует услышать голос разума и не верить всему, что человек видит и читает в интернете, а также постараться дифференцировать себя от людей, за которыми он наблюдает. Стоит помнить, что каждый человек — это отдельная личность.

— Конечно, это непросто. И здесь сильно помогает, когда у человека есть друзья, близкие люди. Когда ты один на один с этой информацией в интернете и со своими самокопаниями, рефлексиями и размышлениями, то чаще всего ходишь по кругу, — отметила она в комментарии ФАН.

Вдобавок к друзьям и единомышленникам стоит наполнить свою жизнь интересными событиями. По словам Яничевой, чем насыщеннее и разнообразнее станут будни, тем больше вероятность, что интернет и социальные сети останутся лишь инструментом для коммуникации не будут служить источником негативных эмоций.

Для сокращения времени, проводимого в интернете, человек должен иметь четкие цели и понимать, как их достигнуть. Также нужно больше интересоваться своей жизнью, чем жизнью других людей, рассказал «Вечерней Москве» психолог Андрей Зберовский.