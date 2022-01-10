Рябков оценил позицию США по переговорам в Женеве

Фото: Пресс-служба Госдумы

Подходы США к дипломатическому разговору с РФ по поводу гарантий безопасности не стали для Москвы неожиданностью. Об этом в понедельник, 10 января, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что это относится и к попытке привязать будущие контакты к понятию стратегического диалога, хоть они и являются разными переговорными треками.

— Изначально было понятно, что их линия состоит в том, чтобы наши идеи, наши предложения и наши подходы «погрузить» в ту технологическую среду с точки зрения дипломатии, которая сложилась на протяжении последних десятилетий, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, российская сторона не увидела в этом никаких неожиданностей и готова к такому развитию событий. Дипломаты ожидают дальнейших действий от США.

До этого Рябков заявил, что Соединенным Штатам некомфортно вести с Россией двустороннее общение, в том числе по гарантиям безопасности, из-за партнеров-русофобов в НАТО.

В Женеве состоялись так называемые предварительные переговоры делегаций Москвы и Вашингтона в формате ужина. Рябков заявил, что они прошли потрясающе. Основная часть дискуссии пройдет в понедельник, 10 января, на территории постпредства Соединенных Штатов при женевском отделении Организации Объединенных Наций.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.