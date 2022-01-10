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Рябков заявил, что предварительные переговоры с США прошли потрясающе

Юлия Курганова

Политика
Рябков заявил, что предварительные переговоры с США прошли потрясающе
Фото: МИД РФ

Предварительная часть переговоров России и Соединенных Штатов по гарантиям безопасности прошла потрясающе. Об этом сообщил в воскресенье, 9 января, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман в Женеве.

— Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел. Я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда не теряю оптимизм, всегда им руководствуюсь, — заявил он, передает РИА Новости.

Встреча дипломатов проходила в формате ужина, который продолжался более двух часов. Основная часть дискуссии по гарантиям безопасности пройдет в понедельник, 10 января.

Совет Россия — НАТО по вопросам гарантий безопасности состоится 12 января. В опубликованном накануне пресс-релизе Североатлантического альянса отмечается, что предстоящий совет должен проходить в условиях взаимности, учитывать базовые принципы безопасности в Европе, а также «отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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