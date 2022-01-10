Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кардиолог назвал неочевидные симптомы, при которых стоит срочно обратиться к врачу

Ирина Игнатенко

Общество
Кардиолог назвал неочевидные симптомы, при которых стоит срочно обратиться к врачу
Фото: Pixabay

Врач — терапевт-кардиолог Станислав Котляров рассказал о симптомах, которые сигнализируют о необходимости обратиться к врачу.

Тревожным симптомом, по словам врача, является появление головокружения при резком вставании.

— Такое состояние может говорить о нарушениях в ритме сердца. Или если человек нагнулся, например, завязать шнурки, а когда разогнулся у него появились мушки перед глазами и закружилась голова, то это может говорить о том, что у человека нарушены так называемые сосудистые реакции, — объяснил Котляров в комментарии «Невским новостям».

Также не стоит игнорировать ухудшение зрения, это является поводом для обращения к врачу. В ряде случаев снижение зрения может привести к ангиопатии глазного дна и отеку глаза.

Котляров также добавил, что если у человека имеется явно выраженный сосудистый рисунок на ногах, появились ночные судороги, то стоит посетить флеболога.

Специалист отметил, что за последние годы наметилась тенденция более частого обращения к специалистам, при появлении первых симптомов. Это помогает предотвратить много серьезных заболеваний.

Ранее кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, какие продукты наносят вред сердцу. А кардиолог Асият Хачирова раскрыла способ измерения пульса без специального прибора.

Читайте также:
Здоровье Врачи кардиолог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Все мнения
О проекте