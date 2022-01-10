Кардиолог назвал неочевидные симптомы, при которых стоит срочно обратиться к врачу

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Врач — терапевт-кардиолог Станислав Котляров рассказал о симптомах, которые сигнализируют о необходимости обратиться к врачу.

Тревожным симптомом, по словам врача, является появление головокружения при резком вставании.

— Такое состояние может говорить о нарушениях в ритме сердца. Или если человек нагнулся, например, завязать шнурки, а когда разогнулся у него появились мушки перед глазами и закружилась голова, то это может говорить о том, что у человека нарушены так называемые сосудистые реакции, — объяснил Котляров в комментарии «Невским новостям».

Также не стоит игнорировать ухудшение зрения, это является поводом для обращения к врачу. В ряде случаев снижение зрения может привести к ангиопатии глазного дна и отеку глаза.

Котляров также добавил, что если у человека имеется явно выраженный сосудистый рисунок на ногах, появились ночные судороги, то стоит посетить флеболога.

Специалист отметил, что за последние годы наметилась тенденция более частого обращения к специалистам, при появлении первых симптомов. Это помогает предотвратить много серьезных заболеваний.

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