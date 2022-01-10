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Шахматист Анатолий Карпов оценил достоверность фильма «Чемпион мира»

Ирина Игнатенко

Общество
Шахматист Анатолий Карпов оценил достоверность фильма «Чемпион мира»
Кадр из фильма «Чемпион мира» / 2021

В новогодние каникулы на экраны вышел фильм «Чемпион мира», рассказывающий историю уникального шахматного поединка между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Шахматист Анатолий Карпов рассказал, достоверен ли фильм и получилось ли у съемочной команды воплотить задумку на экране.

По его словам, фильм «Чемпион мира» достаточно правдивый, он близок к конкретике. Карпов отметил, что снимать подобные картины непросто, ведь нужно показать зрителям, что такое шахматы, и суметь представить внутренний мир шахматиста.

— Вот это очень сложная задача, которую, как мне кажется, актерам в фильме «Чемпион мира» удалось выполнить. Замечательный коллектив артистов и режиссер замечательный, как-то все сложилось, — отметил он в комментарии ФАН.

Анатолий Карпов также добавил, что внимательно изучал сценарий фильма и выступал в качестве консультанта. По его словам, этот матч и детали поединка сохранились в его памяти, как будто он был сыгран вчера, а не 44 года назад.

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