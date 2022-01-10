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Появилось видео наезда женщины-водителя на годовалого ребенка в Мытищах

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео наезда женщины-водителя на годовалого ребенка в Мытищах
Фото: Depositphotos
Россия, Московская область, Мытищи, Пионерская улица Карта всех событий

Появилось видео смертельного ДТП в подмосковных Мытищах, в результате которого погиб годовалый ребенок.

На кадрах видно, как внедорожник едет по территории парковки. В какой-то момент машина останавливается, из нее выходит женщина. Она смотрит под колеса, потом садится в машину и проезжает еще немного вперед. На этом моменте видео заканчивается.

Смертельное ДТП на парковке в Мытищах

Трагический инцидент произошел днем 9 января во дворе дома на улице Пионерской в Мытищах. 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки Nissan, наехала на ребенка 2020 года рождения.

От полученных травм малыш скончался на месте.

По данному факту областная прокуратура инициировала проверку, которая поручена Мытищинской городской прокуратуре. Надзорному ведомству предстоит установить обстоятельства и причины случившегося.

Пятый канал уточнил, что автоледи не заметила малыша во время попытки припарковаться. Ее остановили отчаянные крики женщины. Водитель затормозила, однако трагедии избежать не удалось. Выйдя из машины, женщина вначале заметила под передним колесом детскую шапочку, а потом и тело мальчика. Он скончался до приезда скорой помощи.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД сообщил, что по факту случившегося вощбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» — прим. «ВМ»).

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