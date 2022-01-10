Коробку с младенцем нашли на обочине в Новосибирской области

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Новосибирской области на обочине дороги нашли коробку с младенцем. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе регионального СК.

— 7 января 2022 года в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на обочине автомобильной дороги вблизи села Сосновка Новосибирского района Новосибирской области несовершеннолетним была обнаружена коробка, в которой находился новорождённый ребёнок. В настоящее время жизни и здоровью малолетнего ничего не угрожает, — говорится на сайте ведомства.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Его расследование продолжается, родителей ребенка ищут.

В сентябре «ВМ» писала о похожем случае. Младенца обнаружили лежащим в помещении мусоропровода в доме на Литовском бульваре в Москве. Девочку сразу передали врачам. После осмотра выяснилось, что младенец недоношен — он появился на свет примерно на 35-й неделе беременности.

В августе сообщалось о еще одном случае. Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере на улице Усачева. Он был завернут в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке было не больше суток от рождения. Ее также передали медикам.