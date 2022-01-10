Рябков прокомментировал восстановление работы Совета Россия — НАТО

Фото: МИД РФ

США намерены восстановить работу Совета Россия-НАТО на неприемлемых для РФ условиях. Об этом в понедельник, 10 января, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

— Они хотят восстановить деятельность Совета Россия — НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую «российскую агрессию» на Украине, — передает его слова РИА Новости.

По словам замглавы МИД, для России такой вариант неприемлем.

До этого Рябков заявил, что Соединенным Штатам некомфортно вести с Россией двустороннее общение, в том числе по гарантиям безопасности, из-за партнеров-русофобов в НАТО.

В Женеве состоялись так называемые предварительные переговоры делегаций Москвы и Вашингтона в формате ужина. Рябков заявил, что они прошли потрясающе. Основная часть дискуссии пройдет в понедельник, 10 января, на территории постпредства Соединенных Штатов при женевском отделении Организации Объединенных Наций.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.