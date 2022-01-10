Выставка «Виктор Цой. Путь героя» откроется в Манеже

Кадр из фильма «Игла»

Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

Центральный Манеж с 15 января представляет выставку-байопик «Виктор Цой. Путь героя». Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, который будет отмечаться 21 июня 2022 года.

— Задумывая выставку, мы хотели не просто погрузить зрителей в атмосферу музыки и образов, знакомую миллионам людей в нашей стране, но дать возможность увидеть другого Цоя — художника, героя неснятого киберпанк-боевика, представителя неизвестного западной публике советского андеграунда, — отметил креативный продюсер проекта Александр Цой.

В 11 залах посетителям предложат пройти «путь героя». Основные темы экспозиционного пространства — музыка, поэзия, кино и искусство — представлены с помощью артефактов, связанных с жизнью Виктора Цоя. Экспонаты для выставки предоставили его семья и коллекционеры-поклонники творчества музыканта.

Гости проекта увидят гитары, сценические костюмы, фотографии, картины, черновики и личные письма.

Важная часть экспозиции – взгляд на творчество Цоя глазами людей другой культуры. Так, тексты к выставке написаны французским дипломатом и писателем Жоэлем Бастенэром, другом Виктора, который издал его пластинку во Франции в 1989 году.

Вход посетителей по сеансам и при предъявлении QR кода, сообщается на сайте ЦВЗ «Манеж».