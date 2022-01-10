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Катки столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» продолжат работу

Виктория Сикерина

Город
Катки столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» продолжат работу
Фото: пресс-служба «Путешествие в Рождество»
Россия, Москва, площадь Революции Карта всех событий

Все 18 бесплатных катков фестиваля «Путешествие в Рождество» продолжат работать в столице. Об этом сообщил глава московского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в понедельник, 10 января.

Он отметил, что посетить спортивные объекты можно в будние дни с 11:00 до 22:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00. Вход на катки осуществляется бесплатно, однако, за прокат коньков необходимо заплатить 50 рублей и оставить залог в размере двух тысяч рублей.

— Ледовые катки любимого всеми зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество» традиционно являются одними из самых популярных локаций, куда приходят и москвичи, и туристы. Именно поэтому было принято решение продлить их работу до тех пор, пока позволяют погодные условия, чтобы все желающие смогли прийти сюда в свободное время и провести его с пользой, — заявил руководитель ведомства.

Бесплатные катки расположились во многих районах столицы. Одним из самых популярных среди жителей и гостей города является каток на площади Революции в центре Москвы. С адресами всех спортивных площадок можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля «Путешествие в Рождество».

До этого Немерюк рассказал, что участие в фестивале «Путешествие в Рождество» приняли 104 компании малого и среднего бизнеса.

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