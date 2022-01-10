Психолог дала советы, как настроиться на рабочий лад после новогодних каникул

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Психолог Александра Метальникова рассказала, как настроиться на рабочий ритм и позитивные изменения в наступившем году и оставить позади все прошлые неудачи и разочарования.

Специалист посоветовала вспомнить, что самое классное, важное и интересное было в работе в прошлом году. Это поможет создать нужный настрой после продолжительного новогоднего отдыха.

Стоит выполнить несложное упражнение. В начале января нужно представить свой идеальный рабочий день, ответить на вопрос: «Что в нем есть, чего в нем нет?» Затем необходимо сформулировать три шага, которые помогут воплотить в жизнь новые идеи. В конце месяца стоит вернуться к этим спискам и шагам, перечитать и написать новые идеи.

— Так будет лучше, веселее и спокойнее. Подумайте, чего вы хотите в этом году на работе для себя, — отметила психолог в комментарии ОСН.

До этого семейный психолог Светлана Бояринова дала советы, как начать новую жизнь в 2022 году. Она отметила, что для многих 2021 год стал непростым: возникли сложности на работе, неприятности в личной жизни, проблемы со здоровьем, но стоит попытаться настроиться на позитив.