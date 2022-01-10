Хорватия ужесточила ограничительные меры из-за коронавируса

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В Хорватии ужесточают ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Они вступили в силу с понедельника, 10 января.

Национальный штаб гражданской защиты Хорватии ввел дополнительные ограничения из-за серьезного роста заболеваемости — за семь дней прирост инфицированных увеличился вдвое.

— Запрещаются массовые собрания и мероприятия на открытом пространстве с участием более 50 человек (ранее ограничение было до 100 – прим. «ВМ»). В собраниях при наличии ковид-сертификатов у участников с разрешения региональных кризисных штабов могут участвовать до 200 человек, — передает РИА Новости решение штаба.

При этом в закрытых помещениях нельзя собираться более чем 25 людям, при наличии ковид-сертификатов и разрешения местных властей — до 100. Ношение масок обязательно на всех мероприятиях, заполняемость стадионов на спортивных мероприятиях уменьшена с 40 до 20 процентов.

До этого сообщалось, что появление новой мутации коронавируса «омикрон» свидетельствует о том, что острая фаза пандемии близится к завершению. К такому выводу пришли ученые из Южной Африки.

5 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусом в мире за сутки. Это самый высокий суточный показатель за все время пандемии.