Москвичей предупредили о мощных осадках в столице 10 января

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московских автовладельцев предупредили о мощных осадках в виде снега и напомнили о правилах движения при неблагоприятных для дорожной безопасности погодных явлениях. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по городу в понедельник, 10 января.

Специалисты ведомства порекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не парковать транспортные средства около деревьев и шатких конструкций.

— Пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями; не оставляйте детей без присмотра, — говорится в сообщении на официальном сайте МЧС по столице.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» сообщил, что с вечера воскресенья и до утра понедельника в Москве выпало 10 процентов январской нормы осадков, которая составляет 42 миллиметра. По его словам, в течение понедельника количество выпавших осадков в городе может увеличиться до восьми миллиметров.

Утром 10 января московские коммунальные службы начали убирать город от снега. Сейчас коммунальщики непрерывно контролируют состояние улично-дорожной сети и выполняют необходимые регламентные работы. Под особый контроль взяты подходы к объектам транспортной и социальной инфраструктуры.