Музейная неделя стартовала в Москве

Москвичка Алла Мировская на открытии выставки, посвященной Капотне, в Музее Москвы. Экспозиция рассказывает о прошлом и настоящем индустриального района / Фото: Виктор Молодцов

Музейная неделя стартовала в столице в понедельник, 10 января. Жители и гости Москвы в рамках реализации программы смогут бесплатно посетить культурные учреждения города в течение ближайших семи дней.

Так, например, организаторы предлагают в первый день недели отправиться на экскурсию в музей-панораму «Бородинская битва», а во вторник — в Московский музей современного искусства или музей истории ГУЛАГа.

Также для посещения доступны Государственный музей Маяковского, Дарвиновский музей, дом-музей Марины Цветаевой и многие другие выставочные залы.

С подробной программой музейной недели можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

9 января проект «Музейная Москва онлайн» представил подборку экспонатов, посвященных Новому году и Рождеству. Например, музей Москвы представил онлайн-выставку, которая называется «Новогодний маскарад». Посетителям предлагают рассмотреть маски спорткомбината Воронежского областного совета «Динамо». А посетители виртуальной выставки «Хрупкое украшение» музея-усадьбы «Кусково» могут полюбоваться фарфоровыми игрушками, выполненными в бело-синей и бело-золотой гамме. Они сделаны в виде птиц и животных.