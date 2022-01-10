Музейная неделя стартовала в Москве
Музейная неделя стартовала в столице в понедельник, 10 января. Жители и гости Москвы в рамках реализации программы смогут бесплатно посетить культурные учреждения города в течение ближайших семи дней.
Так, например, организаторы предлагают в первый день недели отправиться на экскурсию в музей-панораму «Бородинская битва», а во вторник — в Московский музей современного искусства или музей истории ГУЛАГа.
Также для посещения доступны Государственный музей Маяковского, Дарвиновский музей, дом-музей Марины Цветаевой и многие другие выставочные залы.
С подробной программой музейной недели можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.
9 января проект «Музейная Москва онлайн» представил подборку экспонатов, посвященных Новому году и Рождеству. Например, музей Москвы представил онлайн-выставку, которая называется «Новогодний маскарад». Посетителям предлагают рассмотреть маски спорткомбината Воронежского областного совета «Динамо». А посетители виртуальной выставки «Хрупкое украшение» музея-усадьбы «Кусково» могут полюбоваться фарфоровыми игрушками, выполненными в бело-синей и бело-золотой гамме. Они сделаны в виде птиц и животных.