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«Музейная Москва онлайн» подготовила выставки, посвященные Новому году и Рождеству

Анастасия Колоскова

Город
«Музейная Москва онлайн» подготовила выставки, посвященные Новому году и Рождеству
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Проект «Музейная Москва онлайн» представил подборку экспонатов, посвященных Новому году и Рождеству.

— Пользователи могут увидеть на сайте редкие экземпляры новогодних открыток, выпущенных в 1930–1940-х годах, ознакомиться с коллекцией маскарадных масок или посмотреть фотографии старых елочных игрушек, — рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Музей Москвы представил онлайн-выставку, которая называется «Новогодний маскарад». Посетителям предлагают рассмотреть маски спорткомбината Воронежского областного совета «Динамо».

Коллекция «Космическая история» включает письма и поздравительные почтовые карточки, вошедшие в основной фонд музея-заповедника «Кузьминки-Люблино».

Посетители виртуальной выставки «Хрупкое украшение» музея-усадьбы «Кусково» могут полюбоваться фарфоровыми игрушками, выполненными в бело-синей и бело-золотой гамме. Они сделаны в виде птиц и животных.

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
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Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
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Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
3/6
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
4/6
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
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Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
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Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В экспозиции «Зеленоградская елка» Музея Зеленограда представлены дореволюционные елочные украшения и игрушки 1940-х и 1950-х годов, а также новогодние открытки, билеты на представления и фотоснимки зимнего Зеленограда.

Столичный Музей обороны покажет посетителям уникальные экспонаты военного периода, в их числе поздравительное письмо солдата и новогодний плакат 1946 года, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали о праздничных световых конструкциях в городе.

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