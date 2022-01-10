Словения ужесточила меры против коронавируса

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В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Словении ужесточили в стране коронавирусные ограничения. Новые правила вступили в силу с понедельника. 10 января.

— Для въезжающих без карантина в Словению сокращается срок действия отрицательного ПЦР-теста до 48 часов от взятия анализа. срок действия быстрого антиген-теста сокращается до 24 часов, — передает сообщение кабмина страны РИА Новости.

Для использования общественного транспорта необходим отрицательный ПЦР-тест, ковид-сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Ношение масок в транспорте также обязательно. Срок домашнего карантин при этом сокращен — с 10 до семи дней.

До этого Национальный штаб гражданской защиты Хорватии ввел дополнительные ограничения из-за серьезного роста заболеваемости — за семь дней прирост инфицированных увеличился вдвое. Например, там запрещаются массовые собрания и мероприятия на открытом пространстве с участием более 50 человек.