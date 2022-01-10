Роспотребнадзор заявил, что «дельтакрон» может быть лабораторной ошибкой

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Преждевременно называть «дельтакрон» новым штаммом коронавируса, так как в лаборатории могло произойти загрязнение одних образцов другими. Таким образом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов прокомментировал появление в СМИ информации, что кипрские ученые обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции, который якобы сочетает в себе мутации «дельты» и «омикрона».

— В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового «варианта» коронавируса. В кавычки слово «вариант» я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими, — заявил Хафизов.

Специалист отметил, что подобную «смесь» вариантов можно получить, если не соблюдать правил работы в лаборатории и если последующий анализ проводил недостаточно опытный специалист.

— По этой причине пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин, — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

Он добавил что в первую очередь следует исключить лабораторную контаминацию, так как в других лабораториях не выявляли подобного варианта.

Ранее сообщалось, что ученые-биологи из Университета Кипра выявили новую мутацию коронавирусной инфекции «дельтакрон», которая представляет собой гибрид штаммов «дельта» и «омикрон».