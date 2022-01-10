Москвич зарезал своего знакомого в квартире на юго-востоке столицы

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Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

На юго-востоке столицы мужчина зарезал своего знакомого. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, убийство произошло еще 5 декабря в квартире жилого дома на Волгоградском проспекте. Между двумя знакомыми произошел конфликт. В какой-то момент один из них схватился за нож и нанес им своему оппоненту несколько ударов в грудь. После этого злоумышленник сбежал с места преступления. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

— В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткие сроки личность и местонахождение фигуранта установлены, он задержан. Ему предъявлено обвинение (по статье «Убийство» — прим. «ВМ»), — заключила Иванова.

В настоящее время задержанный мужчина находится под стражей.

До этого сообщалось, что в деревне Малое Ильинское городского округа Кашира обнаружили фрагменты нижних конечностей человека. Экспертиза установила, что найденные останки принадлежат мужчине. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».