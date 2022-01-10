Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвич зарезал своего знакомого в квартире на юго-востоке столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Москвич зарезал своего знакомого в квартире на юго-востоке столицы
Фото: Pexels
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

На юго-востоке столицы мужчина зарезал своего знакомого. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, убийство произошло еще 5 декабря в квартире жилого дома на Волгоградском проспекте. Между двумя знакомыми произошел конфликт. В какой-то момент один из них схватился за нож и нанес им своему оппоненту несколько ударов в грудь. После этого злоумышленник сбежал с места преступления. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

— В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткие сроки личность и местонахождение фигуранта установлены, он задержан. Ему предъявлено обвинение (по статье «Убийство» — прим. «ВМ»), — заключила Иванова.

В настоящее время задержанный мужчина находится под стражей.

До этого сообщалось, что в деревне Малое Ильинское городского округа Кашира обнаружили фрагменты нижних конечностей человека. Экспертиза установила, что найденные останки принадлежат мужчине. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Читайте также:
Следственный комитет Москва Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Все мнения
О проекте