Праздники в Москве прошли без аварийных отключений коммунальных систем

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме в столице во время новогодних праздников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 10 января.

Он отметил, что за указанный период в городе ни разу не отключили воду, газ, тепло и электричество из-за аварийных ситуаций.

— Коммунальные службы все праздники работали в усиленном режиме, Главной задачей было обеспечение бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения города и с ней отлично справились: в домах москвичей были свет, тепло и вода, — заявил заммэра.

Бирюков добавил, что в Новый год было организовано дежурство в круглосуточном режиме на объектах ЖКХ. Также столичные власти усилили контроль за работой электросетевых объектов и обеспечением безопасности.

— Все праздничные дни на круглосуточном дежурстве находились 1,5 тысячи аварийных бригад. Наши специалисты заранее подготовили 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения и сформировали запасы резервного топлива на случай нештатных ситуаций, — заключил он.

Ранее в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства рассказали, что свыше тридцати бригад энергетиков ежедневно следят за работой праздничной иллюминации в городе.