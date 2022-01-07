Более 30 бригад энергетиков круглосуточно следят за праздничной иллюминацией в Москве

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Свыше тридцати бригад энергетиков ежедневно следят за работой праздничной иллюминации в столице. Об этом в пятницу, 7 января, рассказали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

За работой фонарей и исправностью всех декоративных конструкций, установленных в городе на период праздников, следят специалисты компании «ОЭК».

Каждый день более тридцати бригад осматривают конструкции с целью выявить неполадки в их работе и устранить механические повреждения.

Праздничное освещение перед Новым годом включили в Москве в пятницу, 10 декабря. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, свыше четырех тысяч праздничных световых конструкций украсили улицы, площади и парки города. Он уточнил, что новогоднее освещение появилось не только в центре Москвы, но и в обычных спальных районах.