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Неизвестные сообщили о минировании пяти объектов в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании пяти объектов в Подмосковье
Фото: МВД

В редакцию телеканала «360» пришло письмо о минировании пяти объектов на территории Подмосковья. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в письме, пришедшем на электронную почту телеканала, была угроза минирования пяти объектов: редакции «360» в Солнечногорске, их офиса в Одинцове, а также музея «Новый Иерусалим» в Истре, ледовой арены в Балашихе и баскетбольного центра «Химки».

На вышеперечисленных местах работают правоохранители. По факту поступивших угроз проводится проверка.

5 января поступили сообщения об угрозе минирования сразу нескольких объектов в столичном регионе. В связи с этим около 400 посетителей и сотрудников Центрального детского магазина вывели на улицу. Также эвакуировали торговый комплекс «Шоколад». Посетителей ТРЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках тоже начали эвакуировать.

Позже специалисты проверили все якобы заминированные торговые центры и аэропорты в столичном регионе и не нашли взрывных устройств.

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