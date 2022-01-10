Ученые выяснили, какой сок благотворно влияет на уровень холестерина в крови

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Богатый витамином С, фолиевой кислотой и флавоноидами апельсиновый сок благотворно влияет на уровень холестерина в крови. К такому выводу пришли американские ученые, чьи исследования опубликовали на сайте Национального центра биотехнологической информации США (National Center for Biotechnological Information, NCBI).

Участниками исследования стали 103 мужчины и 26 женщин в возрасте от 18 до 66 лет. 41 процент из них на протяжении не менее года ежедневно выпивали две чашки апельсинового сока, тогда как остальные добровольцы исключили продукт из рациона.

Результаты показали, что люди, входившие в первую группу, имели заметно более низкий уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП, или так называемого плохого холестерина, по сравнению с участниками эксперимента, не употреблявшими напиток.

Еще одно исследование показало, что апельсиновый сок может улучшить липидный профиль крови у людей с гиперхолестеринемией (высоким показателем холестерина).

Положительное влияние напитка на уровень холестерина также подтвердил метаанализ 15 испытаний, в которых участвовали 639 человек.

— Потребление апельсинового сока может быть связано с улучшением общего холестерина в сыворотке и чувствительности к инсулину, — заключили специалисты, уточнив, что для подтверждения этого вывода необходимы дальнейшие исследования.

До этого британский врач Дебора Ли рассказала, что о высоком уровне холестерина в крови могут сигнализировать такие симптомы, как появление желтых бляшек на веке глаза и помутнение роговицы.