Москвичей предупредили о заторах на дорогах вечером 10 января из-за непогоды

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Транспортное движение в Москве будет осложнено в вечерние часы понедельника из-за неблагоприятных для дорожной безопасности погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что заторы на магистралях города будут связаны с мощными осадками в виде снега, которые продлятся до утра 11 января.

— Просим по возможности пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города, — заявили в пресс-службе.

Специалисты добавили, что в особенности будут перегружены центральные части столицы, подъемы эстакад и мостов. В связи с этим увеличится число дорожных аварий, а скорость движения снизится, что окажет значительное влияние на загруженность улиц.

— Во время движения необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты. На дорогах дежурят 24 экипажа Дорожного патруля ЦОДД, оборудованные всем необходимым для оперативной помощи автомобилистам во время непогоды, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС России по городу московским автовладельцам напомнили о правилах движения при неблагоприятных для дорожной безопасности погодных явлениях.