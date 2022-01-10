СК завершил расследование убийства матери и дочери 18-летней давности

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Россия, Москва, улица Островитянова Карта всех событий

Следственный комитет завершил расследование убийства матери и дочери, которое произошло 18 лет назад. Обвиняемым в преступлении оказался бывший муж погибшей женщины. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, убийство произошло в августе 2004 года. Тогда в квартире жилого дома на улице Островитянова нашли трупы 39-летней женщины и ее 15-летней дочери. На телах погибших были следы удушения.

Правоохранители начали розыск подозреваемых в преступлении. Тогда же в их поле зрения попал бывший муж убитой. После преступления он уехал за границу, где долгое время жил и работал. Однако избежать правосудия ему не удалось: злоумышленника задержали.

— В ходе допроса мужчина дал подробные признательные показания и полностью признал свою вину, пояснив, что причиной послужил имущественный спор, — рассказала Иванова, добавив, что дело передано для рассмотрения в суд.

До этого сообщалось, что в деревне Малое Ильинское городского округа Кашира обнаружили фрагменты нижних конечностей человека. Экспертиза установила, что найденные останки принадлежат мужчине. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».