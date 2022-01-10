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Двоих подростков задержали с наркотиками в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Двоих подростков задержали с наркотиками в Москве
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Южный административный округ, район Братеево Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих 17-летних подростков с крупной партией наркотиков. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, юноши решили подзаработать криминальным способом. Не позднее 9 января они купили наркотическое средство. Затем молодые люди прибыли на территорию столичного района Братеево, где сделали «тайники-закладки». Однако довести начатое до конца им помешали сотрудники полиции.

— Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, в ходе допроса они полностью признал свою вину, — уточнила Юлия Иванова.

В их отношении СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере». В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.

До этого по подозрению в торговле наркотиками полицейские задержали 21-летнего местного жителя в подмосковной Шатуре. В ходе личного досмотра у него нашли 60 свертков с растительным и порошкообразным веществом, а также электронные весы, изоленту и фасовочные пакеты. Последующая экспертиза показала, что в свертках находилось наркотическое вещество.

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