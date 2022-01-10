Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стала известна причина недопуска блогера Милохина на Украину

Иван Юминов

В мире
Стала известна причина недопуска блогера Милохина на Украину
Фото: roscongress / Елена Разина

Российского TikTok-блогера Даню Милохина не пустили на Украину, так как он не смог подтвердить цели своей поездки. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в понедельник, 10 января.

— Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки на Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть, — говорится в сообщении.

После отказа во въезде Милохина вернули в обратном направлении, отмечает РИА Новости.

9 января Милохин рассказал, что его не пустили на территорию Украины. Он уточнил, что его держат в «плену» и что он «враг».

7 октября 2021 года общественная организация на Украине призвала СБУ рассмотреть возможность запрета въезда в страну артистам из России: Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Елизавете Иванцив (Елка). У исполнителей в октябре и декабре были запланированы выступления в Киеве.

Общественникам стало известно, что Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, проводили концерты в Крыму. Организация попросила СБУ проверить достоверность данной информации.

Читайте также:
Украина Даня Милохин Запреты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Все мнения
О проекте