Стала известна причина недопуска блогера Милохина на Украину

Фото: roscongress / Елена Разина

Российского TikTok-блогера Даню Милохина не пустили на Украину, так как он не смог подтвердить цели своей поездки. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в понедельник, 10 января.

— Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки на Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть, — говорится в сообщении.

После отказа во въезде Милохина вернули в обратном направлении, отмечает РИА Новости.

9 января Милохин рассказал, что его не пустили на территорию Украины. Он уточнил, что его держат в «плену» и что он «враг».

7 октября 2021 года общественная организация на Украине призвала СБУ рассмотреть возможность запрета въезда в страну артистам из России: Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Елизавете Иванцив (Елка). У исполнителей в октябре и декабре были запланированы выступления в Киеве.

Общественникам стало известно, что Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, проводили концерты в Крыму. Организация попросила СБУ проверить достоверность данной информации.