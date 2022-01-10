Вечорко: Роста заболевших коронавирусом в Москве не наблюдается

Фото: Светлана Колоскова, Вечерняя Москва

За прошедшие десять дней января в Москве не наблюдается роста заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 10 января, сообщил в своем Telegram-канале главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко.

По его словам, работа столичных медиков продолжалась и во время новогодних праздников. За прошедшие дни января, утверждает Вечорко, в Москве не зафиксировали роста заболевших коронавирусом. Но зато в столице появились случаи заболевания штаммом «омикрон». Вечорко отметил, что случаи «омикрона» обнаружили среди тех, кто не выезжал за границу.

— Это значит, что ситуация может измениться в любой момент. И вакцинация пока остается единственным эффективным способом борьбы с инфекцией, — написал врач.

1/2 2/2

До этого, в декабре 2021 года, Вечорко рассказал, что среди больных с тяжелым течением коронавирусной инфекции встречается немало чудесных исцелений. Он добавил, что подобные случаи можно назвать вторым рождением человека.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим».