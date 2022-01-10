Повар раскрыла секрет приготовления домашнего майонеза

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Повар Ирина Мальцева рассказала, как сделать правильный домашний майонез.

Она отметила, что существует маленькая хитрость, известная многим профессионалам и любителям кулинарного искусства.

Чтобы приготовить домашний майонез, потребуются следующие продукты: яйцо, горчица, растительное масло, соль и сахар по вкусу, а также лимонный сок. Все продукты необходимо смешивать в определенном порядке. Лучше всего использовать механический взбиватель, но подойдет и обычный венчик, хотя перемешивать продукты придется дольше.

— Взбейте в течение минуты миксером яйцо, чайную ложку горчицы, постепенно добавляя растительное масло — 250 мл. Добавьте к загустевшей массе соль и сахар по вкусу. После чего дождитесь самого главного — пока майонез побелеет. В этот момент можно добавлять лимонный сок — всего лишь одну столовую ложку, — рассказала Мальцева в комментарии «Царьграду».

Диетологи отмечают, что домашний майонез гораздо полезнее магазинного, однако и им не стоит злоупотреблять.

До этого диетолог назвала способы снизить калорийность блюд с майонезом.