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Кардиолог назвал четыре симптома сердечной недостаточности

Георгий Соланович

Общество
Кардиолог назвал четыре симптома сердечной недостаточности
Фото: pixabay.com/ru

Быстрый набор веса, повышенная утомляемость, одышка и отеки являются симптомами сердечной недостаточности. Об этом сообщил руководитель кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии университетской клиники Лилля Николас Ламблена.

По его словам, минимальное количество пациентов уделяют внимание этим симптомам. Чаще всего люди забывают рассказать врачу об одышке, так как она возникает у большинства граждан даже при умеренных нагрузках. Однако Ламблена уверен, что задыхаться — не нормально.

— Люди иногда даже не рассказывают об одышке лечащему врачу, а если и говорят, то получают ответ, что все в норме. Но задыхаться вовсе не нормально! — передает слова врача газета Le Figaro.

Обратить внимание также стоит на чувство утомляемости — оно не должно возникать при малейших усилиях. Следить нужно и за ногами — при нарушении работы сердца почки человека компенсируют объем недостающей крови за счет обратного всасывания жидкости из анатомических структур организма, что провоцирует отек в ногах.

4 января «Вечерняя Москва» рассказала, как снизить вероятность возникновения тромба и как действовать при подозрении на опасное состояние.

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