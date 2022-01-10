Ученые рассказали, с чем опасно сочетать парацетамол

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Ученые сообщили об опасном сочетании парацетамола с некоторыми продуктами, сообщает издание argumenti.ru.

Так, медики не советуют употреблять совместно с парацетамолом все напитки, в которых даже в малой концентрации содержится этанол. К таким относится не только алкоголь, но также квас и кефир. Подобное сочетание может нанести вред печени из-за выработки токсичных метаболитов.

— Существует повышенный риск серьезного и смертельного повреждения печени не только после острой передозировки парацетамолом в сочетании с алкоголем, но и при терапевтическом использовании, — отметили эксперты.

Также не следует принимать парацетамол одновременно с продуктами, богатыми пектином и углеводами, это существенно снижает эффективность препарата. К таким продуктам относятся многие виды овощей семейства крестоцветных: брокколи, брюссельская и белокочанная капусту.

До этого фармаколог назвал самые опасные препараты из домашней аптечки. Так, очень популярны в народе различные средства для укрепления иммунитета, особенно на основе женьшеня. Такие препараты имеют эффективность, но не должны приниматься без назначения врача.