Роспотребнадзор заявил об умеренном уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

Болезнь / Фото: Анна Быкова

На прошедшей неделе, с 3 по 9 января, в Москве был зафиксирован умеренный уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, такой уровень заболеваемости обусловлен циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии: риновируса, РС-вируса и других.

— Показатели заболеваемости по гриппу и ОРВИ на первой неделе года в сравнении с предыдущей неделей ниже среди всех возрастных групп населения, — говорится в сообщении.

Так, например, среди детей от нуля до двух лет показатели ниже на 19,8 процента, среди детей от трех до шести лет — на 47,5 процента, среди детей 7-14 лет — на 52,2 процента, а среди взрослого населения ниже на 30,2 процента.

— По состоянию на 10 января текущего года в г. Москве привито от гриппа 7 миллионов 299 тысяч человек, что составляет 57,72 процента от численности населения, — добавили в пресс-службе.

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