Коллеги Прокловой рассказали о состоянии актрисы перед инсультом

Фото: instagram/elproklova

Коллеги российской актрисы Елены Прокловой рассказали о самочувствии артистки перед наступлением инсульта. Их слова передает 5-tv.ru.

Актер Леонид Дзюник заявил, что Проклова никогда не жаловалась на здоровья и вела активный образ жизни: постоянно ездила на гастроли, играла в спектаклях. Для него случавшееся стало неожиданностью.

Актрису Людмилу Поргину инцидент также шокировал. Она добавила, что Проклова в последнее время часто появлялась на публике, а ее здоровью ничего не угрожало, передает 5-tv.ru.

10 января СМИ сообщили, что Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением.

МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

В тот же день артистка и вдова Николая Караченцева Людмила Поргина предположила, что Проклова могла попасть в реанимацию из-за перепада давления. По ее словам, в последнее время Проклова прекрасно выглядела и часто выходила в свет.