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Названа самая угоняемая в России машина в 2021 году

Юлия Курганова

Общество
Названа самая угоняемая в России машина в 2021 году
Фото: Пресс-служба ГИБДД

Корейский кроссовер Hyundai Santa Fe стал самым угоняемым в России автомобилем в 2021 году — на его долю пришлось 12 процентов от всех случаев КАСКО. Об этом сообщается в исследовании компании «АльфаСтрахование».

Также самыми угоняемыми машинами стали Mitsubishi Outlander — 11 процентов случаев угона, и три модели Kia — Rio, Sportage и Sorento — от 7 до 10 процентов.

Десятку рейтинга по частоте угонов замкнули Hyundai Tucson, Toyota Camry и Volkswagen Polo (по 5 процентов), а также две Toyota — RAV4 и Land Cruiser Prado (4 и 2 процента соответственно).

В то же время эксперты отметили, что в 2021 году число угонов уменьшилось на 33 процента по сравнению с показателем 2020 года. По их мнению, это связано с закрытием границ многих государств, что осложняет сбыт краденых автомобилей, сообщает издание «Газета.ру».

Автоэксперт назвал лучшие средства для защиты машины от угона. Руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко рассказал, с помощью каких устройств, можно защитить машину от угона. По его словам, автомобильная сигнализация не дает надежной защиты, так как ее можно легко отключить и вскрыть автомобиль.

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