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Платный проезд ввели на участке М-1 «Беларусь» в Подмосковье

Юлия Курганова

Общество
Платный проезд ввели на участке М-1 «Беларусь» в Подмосковье
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, М-1 Беларусь, 33-й километр, с1А Карта всех событий

Платный режим проезда ввели на участке трассы М-1 «Беларусь» с 33-го по 66-й километр (от Голицыно до Кубинки) со вторника, 11 января. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор».

Для легкового транспорта с понедельника по четверг тариф будет составлять 100 рублей. С пятницы по воскресенье и в праздничные дни проезд будет стоить 120 рублей. Для грузовых автомобилей 4-й категории стоимость проезда составит 330 рублей вне зависимости от дня недели.

— Те, кто совершает частые и регулярные поездки по М-1, может оформить абонемент на 90 дней. Это позволит экономить на проезде до 30 процентов в пересчете на одну поездку. Для водителей легкового транспорта абонемент на 15 поездок обойдется в 1,44 тысячи рублей, абонемент на 50 поездок — 3,5 тысячи рублей, — рассказали в «Автодоре», передает ТАСС.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о пользе платных дорог для Подмосковья. Он сообщил, что в области появятся новые платные дороги — одна в Одинцове, другая станет дублером Щелковского шоссе. Глава региона признался, что положительно относится к строительству платных дорог.

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