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На будущей станции «Кленовый бульвар» БКЛ построят пересадку на Бирюлевскую линию

Виктория Сикерина

Город
На будущей станции «Кленовый бульвар» БКЛ построят пересадку на Бирюлевскую линию
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

В настоящий момент на будущей станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро «Кленовый бульвар» специалисты возводят пересадку на Бирюлевскую линию. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 11 января.

Он отметил, что строители более чем на две трети завершили сооружение ограждающих конструкций котлована. Такие работы производят по технологии «стена в грунте», что не влияет на уже существующие рядом объекты строительства.

Заммэра добавил, что дизайн станции «Кленовый бульвар» БКЛ будет соответствовать расположенному поблизости музею-заповеднику «Коломенское».

— Консорциум под лидерством знаменитого британского бюро Zaha Hadid Architects предложил концепцию с запоминающейся динамической системой освещения, — заявил Бочкарев.

При этом одноименный остановочный пункт на Бирюлевской ветке выполнят в элегантном и современном стиле. Вестибюль сделают с помощью прозрачной конструкции и естественного света, передает слова заместителя мэра города официальный сайт мэра Москвы.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что девять тоннелепроходческих комплексов были задействованы в проходке тоннелей между станциями «Мневники» и «Каховская» Большой кольцевой линии столичного метрополитена.

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