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При проходке между станциями «Мневники» и «Каховская» БКЛ работали девять щитов

Полина Долганова

Город
При проходке между станциями «Мневники» и «Каховская» БКЛ работали девять щитов
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Девять тоннелепроходческих комплексов были задействованы в проходке тоннелей между станциями «Мневники» и «Каховская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, перегоны из двух путей между станциями «Мневники», «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» прокладывали огромные щиты, диаметр которых составлял 10 метров.

Другие тоннели имеют только один путь. В связи с этим они прокладывались классическим комплексом с диаметром 6 метров.

По словам генерального директора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, работы велись под жилыми домами, дорогами, а также под Москвой-рекой. При проходке специалисты соблюдали все нормы и требования, передали на официальном сайте мэра столицы.

7 декабря в столице открыли сразу десять новых станций Большой кольцевой линии метро. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская». В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.

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