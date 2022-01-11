Рябков: Россия и США не смогли договориться по вопросу о нерасширении НАТО

Фото: Пресс-служба Совфеда

На переговорах в Женеве по гарантиям безопасности у России и США не получилось договориться о нерасширении Североатлантического альянса на восток. Об этом во вторник, 11 января, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков.

По его словам, в ходе дискуссии сторонам не удалось достичь прогресса по данном вопросу. Тема нерасширения НАТО вызвала серьезные возражения со стороны американского представительства.

— Ситуация настолько опасна, что мы больше не можем позволить себе откладывать этот фундаментальный вопрос, — отметил политик.

Рябков также добавил, что эта тема является основной для нацбезопасности России. По его мнению, Москва не может уступить в своих требованиях по гарантиям безопасности, передает РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.