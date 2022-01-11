Названы три знака зодиака, представительницам которых суждено выйти замуж несколько раз

Фото: pixabay.com

Астрологи составили топ-3 знака зодиака, для представительниц которых первый брак чаще всего не является единственным в жизни.

Так, обаятельные дамы-Овны не могут пожаловаться на недостаток внимания со стороны мужчин. Однако из-за своей расчетливости эти женщины вступают в отношения, только просчитав все на несколько лет вперед. Подходящего по всем параметрам кандидата они будут тащить под венец со всей упорностью. Однако с появлением в семейной жизни рутины Овнам становится скучно. Они вспоминают, что им необходимо чувство влюбленности, и отправляются на поиски нового кандидата в супруги. Так может повторяться не один раз, до встречи с «тем самым».

Близнецы искренне и горячо влюбляются в каждого мужчину, с кем заводят отношения. Но, услышав признание в чувствах, их запал исчезает. После достижения цели они не видят смысла тратить на нее время. Похоже дела обстоят и с браком. Надеть подвенечное платье — лишь одна из их целей. Пережив все это с одним партнером, этим женщинам кажется, что с другим может быть интереснее. Если же на их пути встретится мужчина, способный укротить их любопытный нрав, Близнецы превращаются в верных жен и ответственных матерей.

Женщины-Скорпионы нередко совершают поступки, понять которые могут немногие. Из-за своей импульсивности они нередко неожиданно выскакивают замуж, а потом могут также спонтанно расторгнуть брак. Из-за этого они часто имеют несколько экс-мужей.

Астрологам известны предпочтения мужчин различных знаков зодиака в выборе спутницы жизни. Они описали идеальную избранницу для рожденных под каждым из 12 созвездий.