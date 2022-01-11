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«Инкубаторы»: доктор Мясников назвал источник новых штаммов коронавируса

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Инкубаторы»: доктор Мясников назвал источник новых штаммов коронавируса
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Новые мутации коронавирусной инфекции появляются из-за пациентов с иммунодефицитом. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, что в организме этих людей новый штаммы вируса образуются в разы быстрее, чем у остальных. Мясников привел в пример пациента с лимфомой из Кембриджа, у которого обнаружили сотни мутаций.

— Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов, — заявил ведущий в эфире телеканала «Россия 1».

Медик считает, что штамм «омикрон» возник таким же образом. И последующие мутации будут появляться среди больных с иммунодефицитом, добавил он.

Врач убежден, что такие люди должны получать не менее трех доз вакцин из-за сравнительно низкого эффекта прививки для них.

— Надо быть очень внимательным, привитым, потому что это уже не их личное дело, — отметил Мясников.

До этого вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, стоит ли беспокоиться из-за возникновения «дельтакрона». По его мнению, гибрид штаммов «дельта» и «омикрон», обнаруженный на Кипре, скорее всего, не повлияет на ход пандемии.

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