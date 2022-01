Диетологи назвали замедляющие старение продукты

Фото: pixabay/cattalin

Правильное питание позволяет замедлить старение. Об этом рассказали американские диетологи, назвав наиболее ценные в этом отношении продукты.

Как отметил диетолог Рональд Смит, в первую очередь желающим продлить молодость людям нужно отказаться от избытка сахара.

— Если хотите, чтобы жизнь была долгой и здоровой, старайтесь по возможности избегать нездоровой еды вроде печенья или пирожных, — рекомендует он.

Смит отметил важность включения в рацион рыбы, так как она богата Омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, защищающими от болезней.

— Примерами полезных овощей и фруктов могут служить ягоды, цитрусовые, зелень, морковь и сладкий перец, — рассказала специалист по питанию Лиза Янг.

По ее словам, эти продукты содержат антиоксиданты и клетчатку, которые противодействуют негативным эффектам старения. Диетолог убеждена, что пользу организму может принести замена мяса на растительные источники белка.

Диетолог Триста Бест, в свою очередь, напомнила о важности потребления достаточного количества воды, пишет издание Eat This, Not That!.

До этого сообщалось, что американские ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана пришли к выводу, что ежедневное употребление в пищу оливкового масла позволяет снизить риск смерти от рака, а также ряда других заболеваний.