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Дочь Елены Прокловой проговорилась о новом спутнике актрисы

Анастасия Колоскова

Общество
Дочь Елены Прокловой проговорилась о новом спутнике актрисы
Фото: Youtube/НТВ

Дочь 68-летней актрисы Елены Прокловой, экстренно госпитализированной с инсультом, проговорилась, что ее мать проживает вместе с мужчиной.

— Это случилось с ней в Питере, во время гастролей. Гипертонический криз был в Питере, туда вызвали скорую. А здесь уже (в Москве — прим. «ВМ») вызывали сами, но это надо у ее мужа спрашивать. Мы с ней живем в разных домах. Насколько я знаю, никаких претензий или жалоб на качество оказанной помощи у нее нет, — цитирует дочь артистки «СтарХит».

10 января СМИ сообщили, что Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Врач-невролог Виктор Шахнович выразил мнение, что возможными причинами инсульта у Прокловой являются психологические и физические нагрузки на организм. Он уверен, что предпосылки к инсульту у нее имелись. Но все близкие и коллеги артистки убеждены в том, что здоровье у Прокловой безупречно.

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