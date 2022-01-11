Тренера Татьяну Тарасову снова госпитализировали
Заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали. Информацию об этом подтвердила она сама.
— Я болею, — прокомментировала она свое самочувствие в беседе с РЕН ТВ.
Несколько дней назад хореограф Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья Татьяны Тарасовой, которая является председателем жюри в телешоу «Ледниковый период» на Первом канале. По его словам, тренер находилась дома и хорошо себя чувствовала.
15 декабря сообщалось о плохом самочувствии тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Отмечается, что 74-летняя Тарасова последние несколько месяцев перемещается на инвалидной коляске. За день до этого стало известно, что женщина не смогла приехать на запись финального выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В жюри место Тарасовой занял российский певец Филипп Киркоров.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал своего любимого тренера. Фигурист опубликовал совместный снимок с Тарасовой, написав слова поддержки.
В свою очередь фигуристка Евгения Медведева на шоу «Ледниковый период» также пожелала здоровья Татьяне Анатольевне.