Тренера Татьяну Тарасову снова госпитализировали

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали. Информацию об этом подтвердила она сама.

— Я болею, — прокомментировала она свое самочувствие в беседе с РЕН ТВ.

Несколько дней назад хореограф Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья Татьяны Тарасовой, которая является председателем жюри в телешоу «Ледниковый период» на Первом канале. По его словам, тренер находилась дома и хорошо себя чувствовала.

15 декабря сообщалось о плохом самочувствии тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Отмечается, что 74-летняя Тарасова последние несколько месяцев перемещается на инвалидной коляске. За день до этого стало известно, что женщина не смогла приехать на запись финального выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В жюри место Тарасовой занял российский певец Филипп Киркоров.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал своего любимого тренера. Фигурист опубликовал совместный снимок с Тарасовой, написав слова поддержки.

В свою очередь фигуристка Евгения Медведева на шоу «Ледниковый период» также пожелала здоровья Татьяне Анатольевне.