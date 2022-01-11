Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новостройку по реновации в районе столицы Кузьминки передали под заселение

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку по реновации в районе столицы Кузьминки передали под заселение
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Жигулёвская улица Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации жилищного фонда в районе Кузьминки на севере Москвы передали под заселение. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 11 января.

Он отметил, что новостройку возвели на Жигулевской улице.

— К переселению приступят 485 человек, проживающие в панельной пятиэтажке на Зеленодольской улице (дом 28, корпус 3). Сейчас в Кузьминках в стадии переселения находятся жители 14 домов, — заявил глава ведомства.

Левкин добавил, что в настоящий момент в Кузьминках подобрано 19 стартовых площадок по реновации. Здесь можно построить свыше 200 тысяч квадратных метров недвижимости. Всего в рамках реализации программы городские власти планируют расселить жителей 287 домов.

— Общая площадь расселяемых домов составляет более одного миллиона квадратных метров. До 2032 года новые квартиры запланировано передать более чем 64 тысячам человек, — заключил он.

Накануне стало известно, что в наступившем году свыше 800 семей приступят к переезду в новое жилье в рамках реализации программы реновации в столичном районе Царицыно.

Читайте также:
Строительство Жилье Сергей Левкин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте