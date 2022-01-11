Новостройку по реновации в районе столицы Кузьминки передали под заселение

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Россия, Москва, Жигулёвская улица Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации жилищного фонда в районе Кузьминки на севере Москвы передали под заселение. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 11 января.

Он отметил, что новостройку возвели на Жигулевской улице.

— К переселению приступят 485 человек, проживающие в панельной пятиэтажке на Зеленодольской улице (дом 28, корпус 3). Сейчас в Кузьминках в стадии переселения находятся жители 14 домов, — заявил глава ведомства.

Левкин добавил, что в настоящий момент в Кузьминках подобрано 19 стартовых площадок по реновации. Здесь можно построить свыше 200 тысяч квадратных метров недвижимости. Всего в рамках реализации программы городские власти планируют расселить жителей 287 домов.

— Общая площадь расселяемых домов составляет более одного миллиона квадратных метров. До 2032 года новые квартиры запланировано передать более чем 64 тысячам человек, — заключил он.

Накануне стало известно, что в наступившем году свыше 800 семей приступят к переезду в новое жилье в рамках реализации программы реновации в столичном районе Царицыно.