Новостройку по реновации в районе столицы Кузьминки передали под заселение
Жилой дом по программе реновации жилищного фонда в районе Кузьминки на севере Москвы передали под заселение. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 11 января.
Он отметил, что новостройку возвели на Жигулевской улице.
— К переселению приступят 485 человек, проживающие в панельной пятиэтажке на Зеленодольской улице (дом 28, корпус 3). Сейчас в Кузьминках в стадии переселения находятся жители 14 домов, — заявил глава ведомства.
Левкин добавил, что в настоящий момент в Кузьминках подобрано 19 стартовых площадок по реновации. Здесь можно построить свыше 200 тысяч квадратных метров недвижимости. Всего в рамках реализации программы городские власти планируют расселить жителей 287 домов.
— Общая площадь расселяемых домов составляет более одного миллиона квадратных метров. До 2032 года новые квартиры запланировано передать более чем 64 тысячам человек, — заключил он.
Накануне стало известно, что в наступившем году свыше 800 семей приступят к переезду в новое жилье в рамках реализации программы реновации в столичном районе Царицыно.