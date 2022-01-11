Сергей Собянин анонсировал строительство новых станций метро в ближайшие 10 лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Специалисты планируют возвести 50–60 новых станций столичного метрополитена в ближайшие 10 лет. Об этом мэр города Сергей Собянин заявил в интервью «Вечерней Москве» во вторник, 11 января.

Глава города отметил, что в настоящее время ведется активное строительство Троицкой линии метро.

— Надеюсь, в 2024 году она придет в Коммунарку, а еще через три года — в Троицк. Это будет самый большой радиус Московского метрополитена. В 2022 году планируем приступить к строительству Рублево-Архангельской линии на северо-западе и активно проектируем Бирюлевскую линию на юге Москвы, — рассказал мэр столицы.

По его словам, каждая новая ветка подземки обеспечивает порядка 600–700 тысяч жителей шаговой доступностью до станций метро.

Сергей Собянин подчеркнул, что основная задача властей — замкнуть Большую кольцевую линии (БКЛ). Для этого необходимо открыть еще девять станций.

— Вроде бы по нынешним временам — не так много, но это самые сложные, глубокие станции, строительство которых — искусство и подвиг одновременно. Кроме того, в достаточно высокой степени готовности участок Солнцевской ветки в аэропорт Внуково и три станции Люблинско-Дмитровской линии для жителей Лианозова и Северного, — заключил он.

В интервью «ВМ» мэр Москвы рассказал об итогах и планах развития города.