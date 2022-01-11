Появились фото грузовика, который пробил ограждение моста на МКАД и повис над рекой
Появились фотографии грузовика, который в результате аварии пробил ограждение и повис на Спасском мосту. Об этом во вторник, 11 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
По словам представителя ведомства, информация о ДТП на 67-м километре МКАД поступила в службу «112» поздним вечером накануне. В результате столкновения двух грузовиков один из них пробил ограждение моста, и кабина повисла в воздухе. Три полосы движения оказались перекрыты для движения транспорта.
Прибывшие пожарные обнаружили, что внутри кабины находится водитель. Кроме того, на грузовике оказался оголенный провод из-за обрыва линии освещения. Пожарные перерезали кабель.
— Висящий автомобиль укрепили противооткатными опорами, водителя эвакуировали с помощью веревки и трехколенной лестницы, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Для того чтобы вытащить грузовик на проезжую часть, спасатели применили автокран. После завершения работ, около двух часов ночи, движение по всем полосам магистрали восстановили.
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