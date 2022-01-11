Появились фото грузовика, который пробил ограждение моста на МКАД и повис над рекой

Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»

Россия, Москва, МКАД, 67-й километр Карта всех событий

Появились фотографии грузовика, который в результате аварии пробил ограждение и повис на Спасском мосту. Об этом во вторник, 11 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По словам представителя ведомства, информация о ДТП на 67-м километре МКАД поступила в службу «112» поздним вечером накануне. В результате столкновения двух грузовиков один из них пробил ограждение моста, и кабина повисла в воздухе. Три полосы движения оказались перекрыты для движения транспорта.

Прибывшие пожарные обнаружили, что внутри кабины находится водитель. Кроме того, на грузовике оказался оголенный провод из-за обрыва линии освещения. Пожарные перерезали кабель.

1/5 Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы» 2/5 Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы» 3/5 Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы» 4/5 Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы» 5/5 Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»

— Висящий автомобиль укрепили противооткатными опорами, водителя эвакуировали с помощью веревки и трехколенной лестницы, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Для того чтобы вытащить грузовик на проезжую часть, спасатели применили автокран. После завершения работ, около двух часов ночи, движение по всем полосам магистрали восстановили.

Видео: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»

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