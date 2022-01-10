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Грузовик пробил ограждение моста на МКАД и повис над рекой

Юлия Курганова

Происшествия
Грузовик пробил ограждение моста на МКАД и повис над рекой
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, МКАД, 68-й километр Карта всех событий

Два грузовых автомобиля столкнулись на МКАД. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Авария случилась на 68-м километре МКАД. Одна из машин повисла на Спасском мосту.

— Водителя одного из грузовиков вытаскивают из кабины машины при помощи ручной лестницы и веревки, — рассказал источник «ВМ».

Движение транспорта затруднено. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекции Москвы».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео: Telegram-канал «Известия»

Кроме того, утром 10 января водитель не справился с управлением и врезался в здание около дома 11 на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. На месте дорожной аварии работали оперативные городские службы. Из-за происшествия движение в сторону центра было затруднено. Позже проезжую часть освободили.

Также 10 января стало известно, что на Дмитровском шоссе легковой автомобиль съехал с эстакады и перевернулся. Автоледи не справилась с управлением, в результате чего легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

До этого в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что в период новогодних праздников на дорогах столицы произошло 76 ДТП, в которых погибли шесть человек. Наиболее частыми видами ДТП традиционно остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

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